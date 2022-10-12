  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания

Надя Дорофеева и Владимир Дантес обьявили о разрыве 18 марта 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Отвечая на вопрос Ефросининой, Monatik рассказал, что впервые о разрыве он узнал от Нади.

"Я только недавно Наде говорил, что "буду вас одинаково любить", – рассказал артист.

Маша Ефросинина, в свою очередь, отметила, что впервые о разрыве звездной пары она узнала от Владимира Дантеса.

ВИДЕО