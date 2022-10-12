Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
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Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес обьявили о разрыве 18 марта 2022 года
Надя Дорофеева и Владимир Дантес обьявили о разрыве 18 марта 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

12 октября в YouTube-шоу Маши Ефросининой "Экзамен" Monatik прокомментировал разрыв своих друзей Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой.

Отвечая на вопрос Ефросининой, Monatik рассказал, что впервые о разрыве он узнал от Нади.

"Я только недавно Наде говорил, что "буду вас одинаково любить", – рассказал артист.

Маша Ефросинина, в свою очередь, отметила, что впервые о разрыве звездной пары она узнала от Владимира Дантеса.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Ранее он дружил с мужем певицы, семьи вместе ездили на отдых Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: шоу-бизнес, любовь, скандал, Надя Дорофеева, Monatik, Владимир Дантес, развод
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