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03 октября, 2022
 
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Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов

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Платформа Netflix была основана в 1997 году
Платформа Netflix была основана в 1997 году
Фото: depositphotos.com

Американская стриминговая платформа Netflix планирует приобрести у украинской компании-дистрибьютора Film.ua Group 14 новых украинских фильмов. Об этом 3 октября сообщается на сайте украинского Forbes со ссылкой на информацию, полученную от осведомленных источников в окружении украинской компании.

Ожидается, что на платформе будут доступны для просмотра украинские картины "Бешеная свадьба", "Большая прогулка", "Лучшие выходные", "Снайпер. Белый ворон", также ведутся переговоры о приобретении картины "Фокстер и Макс".

Представители украинской компании из-за контрактных ограничений с Netflix отказались официально комментировать эту информацию.

Контекст:

Netflix – американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе (США, Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы.

В марте 2022 года стало известно, что компания откроет в Польше представительство, работающее на Центральную и Восточную Европу, в том числе на Украину. 

Теги: Украина, война России против Украины, Netflix
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