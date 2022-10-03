Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов

Ожидается, что на платформе будут доступны для просмотра украинские картины "Бешеная свадьба", "Большая прогулка", "Лучшие выходные", "Снайпер. Белый ворон", также ведутся переговоры о приобретении картины "Фокстер и Макс".

Представители украинской компании из-за контрактных ограничений с Netflix отказались официально комментировать эту информацию.

Контекст:

Netflix – американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе (США, Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы.

В марте 2022 года стало известно, что компания откроет в Польше представительство, работающее на Центральную и Восточную Европу, в том числе на Украину.