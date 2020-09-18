Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный

Новый адвокат осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова Владимир Васильев просит отменить или изменить приговор суда.

Новый адвокат российского актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Она отметила, что защитник просит отменить или изменить приговор суда.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, который останется в его команде в качестве консультанта. 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

9 сентября сторона Ефремова обжаловала приговор суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей