Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман

"Я не могу сказать, что у меня что-то екнуло. Потом у меня пошел разлад – я уже все, ушел. Потом у Алины стало все не так хорошо, как бы им, видимо, хотелось. И вот в этот момент мы начали чуть больше общаться, началось сближение. Все дошло до точки, когда надо было что-то менять", – заявил он.

Актер подчеркнул, что его предыдущий брак закончился раньше, чем у него возникли близкие отношения с певицей.