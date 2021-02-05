Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"

Победитель творческого конкурса, объявленного Общественным телевидением, должен будет разработать идею клипа, провести съемки, монтаж и цветокоррекцию музыкального видео на конкурсную песню "Шум" представителей Украины на "Евровидении 2021" – группы Go-A.

Go-A будут представлять Украину на "Евровидении 2021" Фото: Go-A Band / Facebook

Общественное телевидение объявило творческий конкурс для отбора идей и создателей видеоклипа на конкурсную песню "Шум", которую представители Украины – группа Go-A споет в Нидерландах на конкурсе "Евровидение 2021". Об этом 4 февраля сообщается на сайте НОТУ.

"Заданием для победителя художественного конкурса будет разработка идеи, съемка, монтаж и цветокоррекция музыкального видео на конкурсную песню", – говорится в публикации.

На официальной странице организаторов национального отбора в Facebook отмечается, что заявки принимаются до 6 февраля включительно.

В 2021 году "Евровидение" будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в конкурсе примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней "Шум", которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека "Шум" состоялась в январе 2021 года.

В начале марта музыканты должны перезентовать конкурсную версию песни и новый видеоклип.

По словам украинского продюсера Владимира Бебешко, коллектив имеет шанс попасть в пятерку победителей, если артистам удастся "завернуть песню в правильную обертку".