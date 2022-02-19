"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье

На первом снимке 36-летняя певица позирует с близкого расстояния. В кадре она закинула голову назад и закрыла глаза.

"Чувствуете, как весна летает в воздухе и будоражит кровь? Я очень жду именно эту весну", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Сколько женственности", – отметил ingvar_kassius.

"Злата, вы мне больше нравились года три назад, а сейчас нет. Уж очень откровенные ваши фотки", – написала nadezdamisaninova1.

"Наверное, Злата объявила охоту на мужчин", – прокомментировал пользователь vite_nado_viyte.