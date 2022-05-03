  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество

"Я сама себе покупала машину, Дима сам себе покупал машину, поэтому мы тоже как-то по-честному... А все остальное, ну там, не знаю, собака. Дима понимает, что мы ее покупали Богдане. Конечно, он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Поэтому в этом смысле согласились на все друг с другом, и нам, в принципе, удается выяснять отношения довольно легко", – рассказала она.

Блогер подчеркнула, что не требует от бывшего мужа себе каких-то выплат.

По словам Логуновой, Ступка "не стал вставлять палки в колеса" в отношениях ее нового избранника и их дочери Богданы.

О причинах развода с актером Логунова говорить отказалась.

"Я не смогу назвать истинных причин. Я думаю о Богдане, которая вырастет и прочитает. Поэтому говорить плохо о ее папе не хочу. Давайте скажем, что мы не сошлись характерами и решили, что лучше нам будет жить раздельно", – сказала она.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube