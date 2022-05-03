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03 мая, 2022
 
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"Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество

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Логунова отказалась называть настоящие причины развода со Ступкой
Логунова отказалась называть настоящие причины развода со Ступкой
Фото: polinalogunova / Instagram

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, проживающая в США украинский блогер белорусского происхождения Полина Логунова 2 мая в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что при разводе у них не возникло проблем с разделением имущества.

"Я сама себе покупала машину, Дима сам себе покупал машину, поэтому мы тоже как-то по-честному... А все остальное, ну там, не знаю, собака. Дима понимает, что мы ее покупали Богдане. Конечно, он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Поэтому в этом смысле согласились на все друг с другом, и нам, в принципе, удается выяснять отношения довольно легко", – рассказала она.

Блогер подчеркнула, что не требует от бывшего мужа себе каких-то выплат.

По словам Логуновой, Ступка "не стал вставлять палки в колеса" в отношениях ее нового избранника и их дочери Богданы.

О причинах развода с актером Логунова говорить отказалась.

"Я не смогу назвать истинных причин. Я думаю о Богдане, которая вырастет и прочитает. Поэтому говорить плохо о ее папе не хочу. Давайте скажем, что мы не сошлись характерами и решили, что лучше нам будет жить раздельно", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана. 

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США, а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями и сейчас находятся в процессе развода. 

Спустя месяц после начала отношений с новым избранником Логунова получила от него предложение выйти замуж, но о дате свадьбы речь пока не идет. 

Теги: актер, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, блогеры, имущество, развод, блогер, брак
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