Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу

18 апреля Данилко сообщил о переносе концертного тура по городам США и Канады на осень этого года Фото: v_serduchka / Instagram

"Разумеется, эти вопросы будут решены в ближайшее время. Да, нам придется снова проделать огромную работу. Но мы победим, в этом нет сомнений. Потому что Сердючка – это радость, столь необходимая сейчас на фоне ежедневного мрака. И каждая наша улыбка сейчас – это пощечина оккупантам", – заявил Голубчик.

Он отметил, что команда шоумена и организаторы его тура готовились к концертам в США и Канаде около года.

"Большая команда: визы, документы, сложная логистика, большие залы, техника. Нам постоянно пытались ставить палки в колеса: то вбрасывали информацию, что Андрей болен и не приедет, то что это не настоящий Андрей Данилко", – напомнил он.

Новые даты концертов опубликованы здесь.

Почему пришлось отменить концерты Данилко в США и Канаде

18 апреля Данилко сообщил о переносе концертного тура по городам США и Канады на осень этого года.

"Друзья, у нас новости не очень приятные. К сожалению, наш тур по США и Канаде вынужденно переносится на осень. У нас большой коллектив, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависят от каждого участника группы, – говорится в заявлении. – Нам искренне жаль, что сложившиеся обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы обязательно приедем к вам поддержать Украину".

В публикации отмечается, что все билеты остаются действительными на новые даты, которые будут объявлены в ближайшее время.

Первый концерт должен был состояться 18 апреля в Майами.

Это второй перенос концертов артиста. Ранее он перенес свои выступления из-за болезни – 20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), сообщил зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).

В начале марта стало известно, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – отметили помощники Данилко. Тогда же команда артиста объявила, что его европейский тур из-за болезни будет смещен на два месяца и стартует в апреле.