Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
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Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу

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18 апреля Данилко сообщил о переносе концертного тура по городам США и Канады на осень этого года
18 апреля Данилко сообщил о переносе концертного тура по городам США и Канады на осень этого года
Фото: v_serduchka / Instagram

Игорь Голубчик, президент компании Resilience Entertainment, которая является организатором концертного тура в США и Канаде украинской певицы Верки Сердючки, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, прокомментировал перенос концертов на осень из-за того, что шоумен и его команда вовремя не смогли выехать за границу. Он заявил, что им предстоит вновь проделать большую работу, но благотворительные концерты Сердючки в США и Канаде состоятся. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном 19 апреля командой артиста интернет-изданию "ГОРДОН".

"Разумеется, эти вопросы будут решены в ближайшее время. Да, нам придется снова проделать огромную работу. Но мы победим, в этом нет сомнений. Потому что Сердючка – это радость, столь необходимая сейчас на фоне ежедневного мрака. И каждая наша улыбка сейчас – это пощечина оккупантам", – заявил Голубчик.

Он отметил, что команда шоумена и организаторы его тура готовились к концертам в США и Канаде около года. 

"Большая команда: визы, документы, сложная логистика, большие залы, техника. Нам постоянно пытались ставить палки в колеса: то вбрасывали информацию, что Андрей болен и не приедет, то что это не настоящий Андрей Данилко", – напомнил он.

Новые даты концертов опубликованы здесь

Почему пришлось отменить концерты Данилко в США и Канаде

18 апреля Данилко сообщил о переносе концертного тура по городам США и Канады на осень этого года. 

"Друзья, у нас новости не очень приятные. К сожалению, наш тур по США и Канаде вынужденно переносится на осень. У нас большой коллектив, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависят от каждого участника группы, – говорится в заявлении. – Нам искренне жаль, что сложившиеся обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы обязательно приедем к вам поддержать Украину".

В публикации отмечается, что все билеты остаются действительными на новые даты, которые будут объявлены в ближайшее время. 

Первый концерт должен был состояться 18 апреля в Майами.

Это второй перенос концертов артиста. Ранее он перенес свои выступления из-за болезни – 20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), сообщил зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).

В начале марта стало известно, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – отметили помощники Данилко. Тогда же команда артиста объявила, что его европейский тур из-за болезни будет смещен на два месяца и стартует в апреле.

Контекст:

В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину он заявил, что воспользовавшись разрешением от Минкульта, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.

После этого Минкульт заявил, что инициирует ужесточение правил выезда за границу для артистов-мужчин. 

8 марта украинская группа The Hypnotunez, в состав которой входят мужчины-артисты, не смогла выехать из Украины и вынуждена была отменить все свои благотворительные выступления в Европе. Об этом музыканты сообщили в Instagram, записав соответствующее видео.

Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.

14 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что теперь для выезда за границу артистам надо подать в Минкульт подтверждения из своих организаций, что у них ведется воинский учет, а также предоставить контракты относительно того, для чего они выезжают. Он подчеркнул, что такие поездки не могут длиться больше 60 дней.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, концерт, Андрей Данилко, Минкульт, Верка Сердючка
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