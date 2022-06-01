"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина

"Победим рашистов-путинистов-х...йлофилов! Потому что подавляющее большинство украинцев – свободные люди и сознательные граждане своей Родины!" – написал он.

Пост продюсер сопроводил хештегом "смерть рашистским оккупантам".

Кондратюк разместил комикс, в котором показана гибель поклонника президента РФ Владимира Путина, который пожелал выпить за него.

Война России против Украины. Главное (обновляется)