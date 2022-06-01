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01 июня, 2022
 
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"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина

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Кондратюк: Смерть рашистским оккупантам
Кондратюк: Смерть рашистским оккупантам
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook 31 мая рассказал, почему Украина одержит победу в войне против российского агрессора.

"Победим рашистов-путинистов-х...йлофилов! Потому что подавляющее большинство украинцев – свободные люди и сознательные граждане своей Родины!" – написал он.

Пост продюсер сопроводил хештегом "смерть рашистским оккупантам".

Кондратюк разместил комикс, в котором показана гибель поклонника президента РФ Владимира Путина, который пожелал выпить за него.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3860764460728511

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, комикс, Игорь Кондратюк, телеведущий, комиксы, российские оккупанты
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