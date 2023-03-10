Поцелуй перед камерами. 74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Фото

О романе Шер с 37-летним музыкантом стало известно в ноябре 2022 года Фото: ЕРА

Шер появилась на публике в синем бюстье, узких брюках в тон и укороченной куртке фиолетового цвета. Свой образ она дополнила сапогами в тон наряду на массивной платформе.

Таблоид Daily Mail отмечает, что Шер, позируя перед журналистами на красной дорожке, поцеловалась со своим бойфрендом. Фото этого момента опубликовано на сайте издания.

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