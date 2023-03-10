Поцелуй перед камерами. 74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Фото

Шер появилась на публике в синем бюстье, узких брюках в тон и укороченной куртке фиолетового цвета. Свой образ она дополнила сапогами в тон наряду на массивной платформе.
Таблоид Daily Mail отмечает, что Шер, позируя перед журналистами на красной дорожке, поцеловалась со своим бойфрендом. Фото этого момента опубликовано на сайте издания.
О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября 2022 года после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.
Вскоре певица подтвердила слухи, заявив, что счастлива с новым избранником, и их роман "никому не мешает".
Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик.
Шер была замужем дважды. В 1969 году в браке с американцем Сонни Боно родила дочь Честити, в браке с певцом и музыкантом Грегом Оллманом у Шер в 1976 году родился сын Элайдж.
У исполнительницы были романы с актером Вэлом Килмером, Томом Крузом, музыкантами Эриком Клэптоном, Ричи Самборой и Марком Хадсоном.