"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года

Ожидалось, что M1 Music Awards состоится в апреле 2022 года Фото: depositphotos.com

Причиной переноса мероприятия организаторы назвали "пандемию коронавируса и рост заболеваемости среди членов команды".

"Чтобы подготовить высокотехнологичное шоу, необходима ежедневная работа более 2 тыс. специалистов. Мы понимаем, что в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической ситуации и стремительного роста заболеваемости это невозможно. Понимаем, что физически не успеем подготовиться так, как запланировали. А мы, как всегда, собираемся представить революционный для Украины уровень! И на меньшее не соглашаемся", – заявил генеральный директор телеканала Сергей Перцев.

Ожидается, что в декабре церемония состоится в Дворце спорта.