"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года

Причиной переноса мероприятия организаторы назвали "пандемию коронавируса и рост заболеваемости среди членов команды".
"Чтобы подготовить высокотехнологичное шоу, необходима ежедневная работа более 2 тыс. специалистов. Мы понимаем, что в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической ситуации и стремительного роста заболеваемости это невозможно. Понимаем, что физически не успеем подготовиться так, как запланировали. А мы, как всегда, собираемся представить революционный для Украины уровень! И на меньшее не соглашаемся", – заявил генеральный директор телеканала Сергей Перцев.
Ожидается, что в декабре церемония состоится в Дворце спорта.
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M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году.
Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие украинского шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.
26 октября 2021 года организаторы сменили дату проведения мероприятия, запланировав его на апрель 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 31 января этот вариант был подтвержден в 20 регионах страны.