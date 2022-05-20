Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости

Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"

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Потап и Каменских поженились в 2019 году
Потап и Каменских поженились в 2019 году
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап 19 мая на своей странице в Instagram разместил совместное фото с женой, на котором они позируют в вышиванках с украинским флагом в руках.

Артист отметил, что фото было сделано в 2014 году в Юрмале. 

"Кстати, в этот год, как и три года подряд, нам предлагали выступить от России на "Евровидении", и мы всегда отказывали, потому что мы  украинцы", – написал Потап. 

Контекст:

Каменских и Потапенко выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

За пять дней до войны супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Потап не афиширует свой род занятий, но в социальных сетях выступает в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды.

Теги: Евровидение, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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