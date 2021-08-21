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21 августа, 2021
 
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"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях

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Спирс показала ролик-нарезку из своих самых известных клипов и выступлений
Спирс показала ролик-нарезку из своих самых известных клипов и выступлений
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс решила "напомнить миру", чего добилась, прежде чем отказалась от выступлений в знак протеста против того, что ее отец Джейми Спирс 13 лет назад стал ее опекуном и полностью контролирует все ее финансовые, юридические и творческие дела.

"По какой-то причине я чувствую, что миру нужно напомнить... Я могу танцевать сейчас в своей гостиной, но я точно знаю, черт возьми, кто я! Большинство этих достижений были до того, как меня законсервировали…" – написала 39-летняя певица 21 августа на своей странице в Instagram.

В конце текста Спирс добавила постскриптум "Поцелуйте мой белый зад" и прикрепила к посту ролик, в котором показаны фрагменты ее самых известных клипов и выступлений, в том числе с ныне покойным певцом Майклом Джексоном.

За несколько часов ролик певицы набрал больше 770 тыс. просмотров и почти 32 тыс. комментариев.

Последние месяцы Спирс регулярно постит в соцсети короткие ролики, на которых танцует полуголой в своем доме. Она отказалась от публичных выступлений, пока суд не лишит ее отца статуса ее опекуна.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования. 12 августа американские издания заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства.

19 августа стало известно, что Спирс находится под следствием по делу о возможном избиении своей домработницы.

Теги: видео, клип, Бритни Спирс, певица, ролик
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