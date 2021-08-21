"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях

"По какой-то причине я чувствую, что миру нужно напомнить... Я могу танцевать сейчас в своей гостиной, но я точно знаю, черт возьми, кто я! Большинство этих достижений были до того, как меня законсервировали…" – написала 39-летняя певица 21 августа на своей странице в Instagram.

В конце текста Спирс добавила постскриптум "Поцелуйте мой белый зад" и прикрепила к посту ролик, в котором показаны фрагменты ее самых известных клипов и выступлений, в том числе с ныне покойным певцом Майклом Джексоном.

За несколько часов ролик певицы набрал больше 770 тыс. просмотров и почти 32 тыс. комментариев.

Последние месяцы Спирс регулярно постит в соцсети короткие ролики, на которых танцует полуголой в своем доме. Она отказалась от публичных выступлений, пока суд не лишит ее отца статуса ее опекуна.

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