Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев

Из обвинительного заключения, отмечается в публикации, был исключен пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства, так как соответствующий закон в штате был принят уже после смерти Хатчинс. В прокуратуре объяснили свою позицию желанием избежать дальнейших судебных споров с Болдуином.

Теперь актеру грозит не пять лет, как ранее требовал прокурор, а 18 месяцев лишения свободы.