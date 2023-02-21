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21 февраля, 2023
 
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Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев

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Хатчинс погибла во время использования Болдуином револьвера
Хатчинс погибла во время использования Болдуином револьвера
Фото: ЕРА

Прокуратура штата Нью-Мексико смягчила обвинение голливудскому актеру Алеку Болдуину в непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс в 2021 году на съемках фильма "Ржавчина". Об этом 20 февраля сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Из обвинительного заключения, отмечается в публикации, был исключен пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства, так как соответствующий закон в штате был принят уже после смерти Хатчинс. В прокуратуре объяснили свою позицию желанием избежать дальнейших судебных споров с Болдуином.

Теперь актеру грозит не пять лет, как ранее требовал прокурор, а 18 месяцев лишения свободы.

Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) Мэри Кармак-Олтвис предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Обвинение также выдвинуто консультанту по реквизиту фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Адвокат Болдуина 7 февраля обратились в суд с ходатайством об отводе специального прокурора Андреа Риба по делу о смерти оператора на съемках фильма "Ржавчина". Защита Болдуина утверждает, что прокурор не может совмещать свои функции с обязанностями члена законодательного собрания штата.

Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса. 

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, актер, Алек Болдуин
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