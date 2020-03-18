Ризатдинова продемонстрировала вертикальный шпагат в продуктовом супермаркете

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как в магазине можно достать продукты с верхней полки с помощью ног.

Ризатдинова показала, как с помощью шпагата можно доставать продукты с верхних полок Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram видео из супермаркета, продемонстрировав вертикальный шпагат во время закупки продуктов.

Подъехав к стеллажам с водой, Анна подняла правую ногу вверх и стопой сбила в тележку, в которой уже находились две упаковки туалетной бумаги, бутылка подсолнечного масла и картофель, одну из бутылок.

View this post on Instagram #2денькарантина * #stretching #underarmour #qarantine A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on Mar 18, 2020 at 1:17am PDT

В супермаркет спортсменка приехала в защитной медицинской маске. На видео, опубликованном Ризатдиновой, запечатлены полупустые полки с мукой и крупами – остальной товар имеется в наличии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.