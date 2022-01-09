Бульвар Шоубиз
 
09 января, 2022
 
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"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике

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Волочкова: Здесь хочется только наслаждаться красотой и предаваться романтике любви
Волочкова: Здесь хочется только наслаждаться красотой и предаваться романтике любви
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая вместе с новым бойфрендом Сергеем проводит зимние каникулы на Мальдивах, 9 января в Instagram опубликовала новое фото с отдыха. В кадре она позирует в розовом бикини, стоя в воде. На снимке сквозь мокрый лиф купальника заметны ее соски.

"В таких красках не думается ни о чем! Забываются все тревоги и заботы! Совсем становится многое неважным. В том числе то, что о тебе судачат, говорят, придумывают. Здесь хочется только наслаждаться красотой и предаваться романтике и любви", – подписала она публикацию.

"У Волочковой самая гостеприимная вагина", – написал nanaintgecity.

"Вот это булки", – отметил пользователь ed__m77.

"Какое все-таки у вас сочное тельце, Анастасия! Так и хочется потискать!" – прокомментировал alabini74.

Контекст:

20 января 2022 года Волочковой исполнится 46 лет. В свой прошлый день рождения она рассталась с сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, каникулы, купальник, Мальдивы, отдых, балерина, бикини
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