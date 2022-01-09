"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике

"В таких красках не думается ни о чем! Забываются все тревоги и заботы! Совсем становится многое неважным. В том числе то, что о тебе судачат, говорят, придумывают. Здесь хочется только наслаждаться красотой и предаваться романтике и любви", – подписала она публикацию.
"У Волочковой самая гостеприимная вагина", – написал nanaintgecity.
"Вот это булки", – отметил пользователь ed__m77.
"Какое все-таки у вас сочное тельце, Анастасия! Так и хочется потискать!" – прокомментировал alabini74.
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20 января 2022 года Волочковой исполнится 46 лет. В свой прошлый день рождения она рассталась с сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.