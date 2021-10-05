"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе

Ефросинина: Ночь не спала после "Экзамена" на откровенность, что мы вчера записали Фото: mashaefrosinina / Instagram

Телеведущая дополнила образ туфлями с леопардовым принтом.

"Ночь не спала после "Экзамена" на откровенность, что мы вчера записали", – призналась она.

View this post on Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Маша, выглядите безумно красиво", – прокомментировала подписчица annameriann.

"Сексуальная леди", – написал bogdan2320219.