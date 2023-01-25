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25 января, 2023
 
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Te La Passe. Дорн записал трек на украинском. Видео

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Дорн до войны строил карьеру в РФ
Дорн до войны строил карьеру в РФ
Фото: dorn_ivan / Instagram

Украинский певец Иван Дорн 24 января на своем канале в YouTube презентовал клип на песню на украинском языке под названием Te La Passe.

Трек Дорн записал вместе с украинским рэпером Essoh.

ВИДЕО
Видео: Ivan Dorn / YouTube
Контекст:

Дорн родился в 1988 году в Челябинске (Россия), в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну России против Украины "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с трезубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины. Летом певец вместе с украинскими коллегами выступал в США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Иван Дорн, певец
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