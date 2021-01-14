Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2021
 
Новости

Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена

Американский певец Джастин Тимберлейк рассказал, что выбрал для выступления на концерте после инаугурации избранного президента США Джо Байдена композицию, которую писал в период бессилия и разочарований.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимберлейк: Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну
Тимберлейк: Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну
Фото: justintimberlake / Instagram

Американский певец Джастин Тимберлейк во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена исполнит композицию Better Day, которую написал вместе с музыкантом Энтони Клемонсом – младшим в период изоляции. Об этом он сообщил 14 января в Instagram.

"Минувший год принес много разочарований, горя, гнева. Были времена, когда легко было ощутить полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не потерять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему. Для меня большая честь сообщить, что мы исполним эту песню 20 января на инаугурации президента. Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну. Но я надеюсь, что сейчас, невзирая на последние четыре года, мы встали на верный путь", – написал он.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судахПосле беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Гимн США на инаугурации исполнит певица Леди Гага.

Теги: США, Джо Байден, инаугурация, Джастин Тимберлейк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Елена ПОСКАННАЯ
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS