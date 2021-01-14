Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена

Американский певец Джастин Тимберлейк рассказал, что выбрал для выступления на концерте после инаугурации избранного президента США Джо Байдена композицию, которую писал в период бессилия и разочарований.

Тимберлейк: Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну Фото: justintimberlake / Instagram

Американский певец Джастин Тимберлейк во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена исполнит композицию Better Day, которую написал вместе с музыкантом Энтони Клемонсом – младшим в период изоляции. Об этом он сообщил 14 января в Instagram.

"Минувший год принес много разочарований, горя, гнева. Были времена, когда легко было ощутить полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не потерять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему. Для меня большая честь сообщить, что мы исполним эту песню 20 января на инаугурации президента. Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну. Но я надеюсь, что сейчас, невзирая на последние четыре года, мы встали на верный путь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Гимн США на инаугурации исполнит певица Леди Гага.