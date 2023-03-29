Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых Зеленская изображена с необычными прическами, которые делает очень редко.

Зеленская избегает кардинальных перемен в образе, периодически корректируя лишь тон и длину волос

Зеленская избегает кардинальных перемен в образе, периодически корректируя лишь тон и длину волос

С такой укладкой Зеленская чаще всего появляется на публике

С такой укладкой Зеленская чаще всего появляется на публике

Вместо элегантного пучка Зеленская иногда заплетает волосы колоском, а концы прячет под косу

Вместо элегантного пучка Зеленская иногда заплетает волосы колоском, а концы прячет под косу

И еще один ракурс этой прически

И еще один ракурс этой прически

Как выглядит хвост с локоном вместо резинки со спины

Как выглядит хвост с локоном вместо резинки со спины

Когда позволяет длина, Зеленская собирает волосы в низкий хвост. Особенностью прически является локон-фиксатор, заменяющий резинку для волос

Когда позволяет длина, Зеленская собирает волосы в низкий хвост. Особенностью прически является локон-фиксатор, заменяющий резинку для волос

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.