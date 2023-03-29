Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото

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Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото / Бульвар Шоубиз

Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официальных визитов или встреч с мировыми политиками как правило появляется на публике с распущенными волосами, завитыми легкой волной, или же с элегантным пучком на затылке. При этом супруга украинского президента Владимира Зеленского избегает кардинальных перемен в образе, время от времени незначительно корректируя длину и тон волос.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых Зеленская изображена с необычными прическами, которые делает очень редко. 

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, мода и красота, Елена Зеленская, прическа, стиль
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