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19 января, 2022
 
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Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"

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Богдан: Очень завидно
Богдан: Очень завидно
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится за границей, 19 января разместил в Facebook селфи, на котором запечатлен в знаменитом пятизвездочном отеле-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе на фоне потолка, декорированного цветами из разноцветного стекла.

Во время съемки Богдан был в защитной маске с анималистическим принтом.

"Какой красивый потолок. Очень завидно, что два величайших гражданина Украины могут такую картинку видеть воочию несколько раз в день", – написал он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

"Давай, езжай уже на родину, ну?" – отреагировал на фото один из подписчиков Богдана.

"Угар", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Ну что за котик?" – написала в комментариях пользовательница сети Becky Maciejewska.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6846346078772636&id=100001919342118

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января рассказал, что посмотреть в Лос-Анджелесе.

Отель "Белладжио" был открыт в 1998 году. Его главной достопримечательностью считается музыкальный фонтан, расположенный перед фасадом здания. Отель, в котором оборудованы почти 4 тыс. номеров, занимает 12-ю строчку в списке крупнейших гостиниц мира. В отеле и на его фоне часто проходят киносъемки.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.

В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым. 

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь.

Теги: США, Лос-Анджелес, казино, Лас-Вегас, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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