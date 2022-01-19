Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"

Во время съемки Богдан был в защитной маске с анималистическим принтом.

"Какой красивый потолок. Очень завидно, что два величайших гражданина Украины могут такую картинку видеть воочию несколько раз в день", – написал он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

"Давай, езжай уже на родину, ну?" – отреагировал на фото один из подписчиков Богдана.

"Угар", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Ну что за котик?" – написала в комментариях пользовательница сети Becky Maciejewska.

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января рассказал, что посмотреть в Лос-Анджелесе.

Отель "Белладжио" был открыт в 1998 году. Его главной достопримечательностью считается музыкальный фонтан, расположенный перед фасадом здания. Отель, в котором оборудованы почти 4 тыс. номеров, занимает 12-ю строчку в списке крупнейших гостиниц мира. В отеле и на его фоне часто проходят киносъемки.