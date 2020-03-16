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16 марта, 2020
 
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Волочкова надела защитную маску

Российская балерина Анастасия Волочкова позировала для фото в медицинской маске.

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Волочкова: Черно-белое кино, но ни дня без белых роз от любимого
Волочкова: Черно-белое кино, но ни дня без белых роз от любимого
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, для которого позировала в черной защитной маске и с букетом белых роз в руках.

"Черно-белое кино, но ни дня без белых роз от любимого", – написала она.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 марта на территории России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Теги: Анастасия Волочкова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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