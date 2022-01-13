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13 января, 2022
 
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Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты

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Волочкова: Яркий секс с красивым мужчиной и деньги это разные вещи
Волочкова: Яркий секс с красивым мужчиной и деньги – это разные вещи
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова в эфире нового выпуска шоу "Что было дальше", которое 13 января вышло на YouTube-канале Labelcom, рассказала, с кем из мужчин у нее может быть секс.

"Я сплю с красивыми мужчинами, молодыми, сексуальными, с достатком, чувством юмора", – перечислила варианты артистка.

"Деньги же не важны, правильно? Можно и без денег давать, правильно?" – уточнил у нее ведущий шоу Алексей Щербаков.

"Нет, почему? Деньги – очень сильная энергия. Но яркий секс с красивым мужчиной и деньги – это разные вещи. Но я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты. Это те люди, с которыми интересно общаться. А если они красивы, сексуальны, то я свободная женщина и имею право романтические отношения с ними начинать", – отметила она.

Комментарий Волочковой прозвучал на 32-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: LABELCOM / YouTube
Контекст:

Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Сейчас балерина отдыхает со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем. Они познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина
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