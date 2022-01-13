  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты

"Я сплю с красивыми мужчинами, молодыми, сексуальными, с достатком, чувством юмора", – перечислила варианты артистка.

"Деньги же не важны, правильно? Можно и без денег давать, правильно?" – уточнил у нее ведущий шоу Алексей Щербаков.

"Нет, почему? Деньги – очень сильная энергия. Но яркий секс с красивым мужчиной и деньги – это разные вещи. Но я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты. Это те люди, с которыми интересно общаться. А если они красивы, сексуальны, то я свободная женщина и имею право романтические отношения с ними начинать", – отметила она.

Комментарий Волочковой прозвучал на 32-й минуте видео.

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