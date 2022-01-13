  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты

"Я сплю с красивыми мужчинами, молодыми, сексуальными, с достатком, чувством юмора", – перечислила варианты артистка.
"Деньги же не важны, правильно? Можно и без денег давать, правильно?" – уточнил у нее ведущий шоу Алексей Щербаков.
"Нет, почему? Деньги – очень сильная энергия. Но яркий секс с красивым мужчиной и деньги – это разные вещи. Но я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты. Это те люди, с которыми интересно общаться. А если они красивы, сексуальны, то я свободная женщина и имею право романтические отношения с ними начинать", – отметила она.
Комментарий Волочковой прозвучал на 32-й минуте видео.
Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.
Сейчас балерина отдыхает со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем. Они познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена.