"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины

Свитолина: Пусть в эти самые темные дни ваши эмоции превратятся в пожертвования. Поддержите Украину Фото: Elina Svitolina / Facebook

"За последние два дня Россия выпустила более сотни ракет и дронов-камикадзе по нашей Родине. Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Кривой Рог, Днепр... Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит невинным мирным жителям", – написала теннисистка.

Она подчеркнула, что российскому агрессору не удастся с помощью террора сломить волю украинцев к свободе. Спортсменка призвала своих поклонников поддержать украинцев в борьбе с агрессором, пожертвовав деньги на благотворительность с помощью украинской национальной платформы United24.

"Они могут отобрать у нас дома и целые улицы, но не наше достоинство, мужество и волю к свободе. Мы будем защищать Украину. Будем бороться до победы. Пусть в эти самые темные дни ваши эмоции превратятся в пожертвования. Поддержите Украину", – призвала Свитолина.

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