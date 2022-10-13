"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины

"За последние два дня Россия выпустила более сотни ракет и дронов-камикадзе по нашей Родине. Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Кривой Рог, Днепр... Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит невинным мирным жителям", – написала теннисистка.
Она подчеркнула, что российскому агрессору не удастся с помощью террора сломить волю украинцев к свободе. Спортсменка призвала своих поклонников поддержать украинцев в борьбе с агрессором, пожертвовав деньги на благотворительность с помощью украинской национальной платформы United24.
"Они могут отобрать у нас дома и целые улицы, но не наше достоинство, мужество и волю к свободе. Мы будем защищать Украину. Будем бороться до победы. Пусть в эти самые темные дни ваши эмоции превратятся в пожертвования. Поддержите Украину", – призвала Свитолина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Свитолина в первый день войны поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.
United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.