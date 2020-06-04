В Киеве за сутки выявили 77 больных коронавирусной инфекцией. Инфографика
За последние сутки в Киеве лабораторно подтвердили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил 4 июня в Facebook мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, среди заболевших есть годовалая девочка и двухлетний мальчик. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Дарницком районе – 15. В этом районе Киева с начала эпидемии общее число заболевших достигло 618, в других районах столицы показатели ниже. Меньше всего случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы, 204. Инфографику опубликовал Кличко.
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