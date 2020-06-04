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В ВСУ третий день подряд выявляют по 10 больных COVID-19

За сутки в Вооруженных силах Украины госпитализировали четырех новых больных с COVID-19, они находятся в медучреждениях Киева и Ивано-Франковска.

В ВСУ болеет 131 пациент с COVID-19
В ВСУ болеет 131 пациент с COVID-19
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрировали 10 больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находится четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр [в Киеве] – два военнослужащих и Ивано-Франковская городская больница – один военнослужащий и один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Лечатся дома под наблюдением медиков еще шесть человек. В Ровенской области это три военнослужащих и один сотрудник ВСУ, в Днепропетровской и Львовской областях – по одному сотруднику вооруженных сил.

По данным медсил, на утро 4 июня в ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 131 человек, за время пандемии вылечились 128 человек.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отметили военные медики.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/145296280410677

На утро 2 июня в ВСУ было зарегистрировано 10 новых больных с COVID-19. То же количество новых больных было озвучено и утром 3 июня.

В Украине на утро 4 июня зарегистрировано 25 441 случаев коронавирусной инфекции, из них 747 – со смертельным исходом. Вылечилось уже 11 042 больных.

Теги: Киев, Ивано-Франковск, ВСУ, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Командование Медицинских сил
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