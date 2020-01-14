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Официальный телевизионный оператор Ланет.TV: у спутникового ТВ есть достойная замена

С нового года бесплатный спутниковый сигнал на территории Украины подлежит кодированию. За каналы Украины теперь нужно будет платить ежемесячную абонплату.

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По мнению большинства зрителей, самый простой выход смотреть телевидение онлайн
По мнению большинства зрителей, самый простой выход – смотреть телевидение онлайн
Фото: lanet.tv

Сигнал со спутника по своей этимологии технический и предназначен для того, чтобы официальный телевизионный оператор ретранслировал его пользователю. Не путайте спутниковое ТВ с ТВ-онлайн, ведь для первого нужна спутниковая антенна и тюнер. Если вы смотрите каналы спутникового ТВ бесплатно, то вы пользуетесь пиратским методом просмотра ТВ-каналов. Иными словами, "ловите" спутниковые каналы в обход официального телевизионного оператора Украины. 

Кодировка спутникового сигнала призвана бороться с пиратством и мошенничеством среди провайдеров спутникового телевидения в Украине, которые предоставляют свои услуги нелегально (настраивали тюнеры на прием частот спутниковых каналов в 2019-м в обход посредников). С 20 января 2020 года будут внедрены новые параметры спутникового ТВ, а именно – произойдет кодирование новых частот украинских каналов. 

Из новостей спутниковых телеканалов Украины зрители могли узнать прямо во время просмотра каналов ТВ о неизбежном кодировании. Это двухминутные заставки, во время которых трансляция канала прерывалась и высвечивалось предупреждение о скором кодировании спутникового ТВ. 

Нет сигнала на спутнике, что делать? 

Искать альтернативные способы просмотра каналов Украины. По мнению большинства зрителей, самый простой выход – смотреть телевидение онлайн. Уже более 440 000 украинцев оценили все преимущества интернет ТВ и смотрят его более трех месяцев. 

Какие основные преимущества интернет-телевидения?

  1. У вас есть огромный выбор контента: смотреть IPTV украинские каналы, каналы только с фильмами, сериалами или мультфильмами.
  2. Вместе с услугой платного ТВ вы получаете клиентский сервис, бонусные программы и прочие подарки в виде бесплатных периодов предоставления ТВ-услуг.
  3. Есть возможность выбирать: смотреть в прямом эфире любимые каналы, ставить трансляцию на паузу, перематывать ее или смотреть каналы онлайн в записи.

Как смотреть ТВ через интернет? 

Для этого достаточно иметь доступ к стабильному и достаточно мощному сигналу Интернета и любое устройство на базе Андроид. А дальше дело за малым: открыть веб-версию или скачать приложение сервиса (ТВ онлайн).

Хотим обратить ваше внимание, что сейчас лучше пользоваться услугами только официального телевизионного оператора, например, Ланет.TV, благодаря которому вы сможете смотреть онлайн СТБ, "Новый канал", "Интер", "1+1", ICTV, М1, М2, "Энтер-фильм", "2+2", НЛО TV и прочие без ограничений!

Теги: телевидение, интернет
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