Атака дронов на Москву, массовые поджоги военкоматов в России, выборы в Украине, увольнение Резникова. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:

новую атаку дронов на Москву;

массовый поджог военкоматов в России;

выборы в Украине во время войны;

новый скандал с участием исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Николая Тищенко;

расследование, которое касается преступлений бизнесмена из Кировоградской области, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка;

возможное увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины и перевод его на дипломатическую работу и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.