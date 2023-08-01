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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Атака дронов на Москву, массовые поджоги военкоматов в России, выборы в Украине, увольнение Резникова. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Резников, Алеся Бацман, война России против Украины, Александр Поворознюк
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