Обстрел Украины, ультиматум Си Цзиньпина и Эрдогана, ответ США, ФСБ в ужасе. Интервью Гордона с Яковиной. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яковина говорил о:

массированном обстреле Украины российскими оккупантами 10 октября и возможном ответе Украины;

президенте РФ Владимире Путине, его слабости и шансах на то, что "его снесут";

окружении Путина и о том, как оно к нему относится;

позиции Китая по поводу войны России против Украины и ультиматуме председателя КНР Си Цзиньпина, президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Индии Нарендры Моди Путину;

взрыве на Крымском мосту;

ударах по руководству Украины, которые готовит Путин;

вероятности, что Беларусь открыто вступит в войну России против Украины;

риске применения Россией ядерного оружия и возможном ответе США на это;

окончании войны и о том, почему 15 ноября – дедлайн для Путина.

"Главное оружие Путина – страх. Когда его никто не боится, он слаб, выглядит жалко и ничтожно, – сказал во время интервью Яковина. – Сегодняшняя атака ничего не изменила. Путин много на нее ставил, но она провалилась".

Яковина родился в Москве в 1979 году. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности – арабист.

В РФ работал в издании Lenta.ru.

С 2010 года живет в Украине. Сейчас работает обозревателем-международником сайта НВ, ведущим программы "Світогляд" на "Радио НВ".