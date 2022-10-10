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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Обстрел Украины, ультиматум Си Цзиньпина и Эрдогана, ответ США, ФСБ в ужасе. Интервью Гордона с Яковиной. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с обозревателем сайта НВ, ведущим "Радио НВ" Иваном Яковиной.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яковина говорил о:

  • массированном обстреле Украины российскими оккупантами 10 октября и возможном ответе Украины;
  • президенте РФ Владимире Путине, его слабости и шансах на то, что "его снесут";
  • окружении Путина и о том, как оно к нему относится;
  • позиции Китая по поводу войны России против Украины и ультиматуме председателя КНР Си Цзиньпина, президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Индии Нарендры Моди Путину;
  • взрыве на Крымском мосту
  • ударах по руководству Украины, которые готовит Путин;
  • вероятности, что Беларусь открыто вступит в войну России против Украины;
  • риске применения Россией ядерного оружия и возможном ответе США на это;
  • окончании войны и о том, почему 15 ноября – дедлайн для Путина. 

"Главное оружие Путина – страх. Когда его никто не боится, он слаб, выглядит жалко и ничтожно, – сказал во время интервью Яковина. – Сегодняшняя атака ничего не изменила. Путин много на нее ставил, но она провалилась". 

Яковина родился в Москве в 1979 году. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности – арабист.

В РФ работал в издании Lenta.ru. 

С 2010 года живет в Украине. Сейчас работает обозревателем-международником сайта НВ, ведущим программы "Світогляд" на "Радио НВ".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Реджеп Эрдоган, Китай, Беларусь, ядерное оружие, Си Цзиньпин, война России против Украины, Крымский мост, Нарендра Моди, Иван Яковина
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