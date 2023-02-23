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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Год войны. Что будет дальше и когда Украина победит. Стрим Гордона с Арестовичем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с блогером, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Стрим посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Гордон и Арестович будут подводить итоги этого года и анализировать ситуацию на фронте.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным. 

В январе 2023 года Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Алексей Арестович, война России против Украины
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