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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Говно нации", судьба Путина, Мариуполь, гибель империи, Машков, плата за правду. Интервью Гордона с Шендеровичем. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским писателем-сатириком, публицистом и телеведущим Виктором Шендеровичем.

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности "режиссер самодеятельных театральных коллективов".

Получил известность как сценарист популярного политического шоу "Куклы", которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах.

В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVI, "Радио Свобода" и "Эхо Москвы", как колумнист сотрудничал с "Ежедневным журналом", "Новой газетой", The New Times, "ГОРДОН". Выпускает книги со своей публицистикой и прозой.

В 2005 году баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции.

В январе 2021 года Шендерович рассказал, что получил израильское гражданство. Спустя год публицист сообщил, что принял решение уехать из России из-за угрозы преследования по делу о клевете.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Виктор Шендерович, российская агрессия, война России против Украины
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