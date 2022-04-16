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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Мертвый город, сафари на мирных жителей, замучены и убиты, каждый пятый расстрелян. Интервью Гордона с мэром Бучи Федоруком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с мэром города Буча Киевской области Анатолием Федоруком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Федорук говорил о том, что происходило в Буче, когда там стояли российские войска, как россияне убивали горожан, об уровне жизни российских солдат и их удивлении унитазам в домах и горячей воде, грабежах и мародерстве, а также о том, в каком состоянии сейчас город и его инфраструктура.

Федорук родился 10 мая 1972 года в селе Большая Медведевка Красиловского района Хмельницкой области.

В 1997 году окончил Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности "Всемирная история" (квалификация – учитель истории). В 2011 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил второе высшее образование по специальности "Управление общественным развитием".

После службы в армии преподавал историю в школах. Был председателем сельсовета Большой Медведевки Красиловского района Хмельницкой области. С 1998 года Федорук возглавляет горсовет Бучи в Киевской области.

Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц. Все это время в нем оставалось около 4 тыс. жителей, включая Федорука. Российские военные убивали местных жителей и грабили дома. По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, вторжение, Буча, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Анатолий Федорук
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