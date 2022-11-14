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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Опущенный пахан" Путин, куда дальше пойдут ВСУ, катастрофическое поражение Трампа. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с живущим в США российским политологом, публицистом Андреем Пионтковским.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил об:

  • освобождении украинской армией Херсона и о том, как это событие повлияет на ход войны;
  • мобилизации в России и о том, почему она стала самой крупной внутриполитической ошибкой президента РФ Владимира Путина;
  • командующем группировкой российских войск в Украине Сергее Суровикине;
  • вероятности переговоров Украины и России и о том, почему на них так настаивает Москва;
  • визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев;
  • саммите G20 и о том, чего от него ожидать Украине;
  • парламентских выборах в США и поражении на них бывшего президента США Дональда Трампа. 

"Путин на коленях отчаянно выпрашивает прекращение огня. Для этого задействована вся российская агентура на Западе", – сказал во время интервью политолог. 

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, мобилизация, Андрей Пионтковский, Дональд Трамп, ВСУ, выборы в США, война России против Украины, Сергей Суровикин, Джейк Салливан
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