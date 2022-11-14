"Опущенный пахан" Путин, куда дальше пойдут ВСУ, катастрофическое поражение Трампа. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил об:

освобождении украинской армией Херсона и о том, как это событие повлияет на ход войны;

мобилизации в России и о том, почему она стала самой крупной внутриполитической ошибкой президента РФ Владимира Путина;

командующем группировкой российских войск в Украине Сергее Суровикине;

вероятности переговоров Украины и России и о том, почему на них так настаивает Москва;

визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев;

саммите G20 и о том, чего от него ожидать Украине;

парламентских выборах в США и поражении на них бывшего президента США Дональда Трампа.

"Путин на коленях отчаянно выпрашивает прекращение огня. Для этого задействована вся российская агентура на Западе", – сказал во время интервью политолог.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.