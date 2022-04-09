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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Отношения Путина и Лукашенко, белорусы в рельсовой войне, отказ воевать против Украины. Интервью Бацман с Тихановской. Трансляция

 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Главной темой интервью стало полномасштабное вторжения России в Украину. Тихановская рассказывала, что граждане Беларуси против войны, а армия отказывается принимать участие в боевых действиях, о том, как белорусы поддерживают украинцев, о рельсовой войне и о том, должна ли Беларусь быть стороной переговорного процесса. 

Также она говорила действиях Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, о том, готов ли он объявить об участии Беларуси в войне официально. 

"Я считаю, что Лукашенко уже вступил в эту войну, еще 24 февраля, когда позволил вторгнуться российским войскам с территории Беларуси. Он на тот момент думал, что Киев возьмут за три дня и они вместе с Путиным будут принимать парад на 9 мая. Но сейчас мы видим, что он пытается переиграть. Не получилось блицкрига, а Лукашенко хотел быть рядом [с Путиным], когда этот блицкриг случится. И сейчас он пытается представить себя как миротворца. Но мы же понимаем, что человеку верить нельзя", – сказала Тихановская. 

После отступления войск РФ с северных территорий Украины Лукашенко "нет смысла втягиваться в эту войну", отметила она. "Но мы уже понимаем, что он несет ответственность за эту войну наравне с Путиным", – добавила Тихановская. 

Тихановская родилась в 1982 году в Брестской области Беларуси. Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "иностранные языки", владеет английским и немецким. После окончания университета работала переводчицей в различных организациях, в последнее время жила в Гомеле. 

В 2005 году вышла замуж за предпринимателя Сергея Тихановского. Он занимался бизнесом в сфере видеосъемок, вел видеоблог "Страна для жизни" (сейчас у этого YouTube-канала 297 тыс. подписчиков). 

В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали, а в декабре 2021 года приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Суд посчитал, что он с соратниками "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси".

После того, как Тихановского не допустили к участию в выборах,  о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам. 

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После объявления результатов выборов в Беларуси начались крупнейшие в истории страны протесты (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь

С тех пор, как покинула страну, она регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, экс-канцлер Германии Ангела Меркельпрезидент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

После начала вторжения РФ в Украину осудила агрессию Москвы и призвала белорусских военнослужащих не выполнять преступные приказы. 

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, вторжение, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Светлана Тихановская
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