Памятник Путину в Киеве, конец России, "Вова, какой план?", Абрамович. Интервью Гордона с Шендеровичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Публицист дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону интервью по Skype.

Он говорил о войне, которую Россия развязала против Украины, о том, почему в этой войне Украина победит и почему украинцы в будущем будут ставить памятники президенту РФ Владимиру Путину, о том, чем эта война закончится для России и почему некоторые российские бизнесмены, как Роман Абрамович, "начали откупаться".

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности "режиссер самодеятельных театральных коллективов".

Получил известность как сценарист популярного политического шоу "Куклы", которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах.

В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVI, "Радио Свобода" и "Эхо Москвы", как колумнист сотрудничал с "Ежедневным журналом", "Новой газетой", The New Times, "ГОРДОН". Выпускает книги со своей публицистикой и прозой.

В 2005 году баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции.

В январе 2021 года Шендерович рассказал, что получил израильское гражданство. Спустя год публицист сообщил, что принял решение уехать из России из-за угрозы преследования по делу о клевете.