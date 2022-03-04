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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Памятник Путину в Киеве, конец России, "Вова, какой план?", Абрамович. Интервью Гордона с Шендеровичем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским писателем-сатириком, публицистом и телеведущим Виктором Шендеровичем.

Публицист дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону интервью по Skype.

Он говорил о войне, которую Россия развязала против Украины, о том, почему в этой войне Украина победит и почему украинцы в будущем будут ставить памятники президенту РФ Владимиру Путину, о том, чем эта война закончится для России и почему некоторые российские бизнесмены, как Роман Абрамович, "начали откупаться".

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности "режиссер самодеятельных театральных коллективов".

Получил известность как сценарист популярного политического шоу "Куклы", которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах.

В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVI, "Радио Свобода" и "Эхо Москвы", как колумнист сотрудничал с "Ежедневным журналом", "Новой газетой", The New Times, "ГОРДОН". Выпускает книги со своей публицистикой и прозой.

В 2005 году баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции.

В январе 2021 года Шендерович рассказал, что получил израильское гражданство. Спустя год публицист сообщил, что принял решение уехать из России из-за угрозы преследования по делу о клевете.

Теги: Дмитрий Гордон, Виктор Шендерович, агрессия, российская агрессия, война России против Украины
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