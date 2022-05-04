Путин "уже мертв", бомбежка Москвы, Захарова и рота бурятов, юродивый Кирилл, Галкин. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Невзоров говорил о том, почему, по его мнению, война в Украине закончится бомбежкой Москвы, о фашизме в России, о "беспробудно глупом" верховном главнокомандующем РФ – президенте Владимире Путине, о возможной мобилизации в России, о спикере МИД РФ Марии Захаровой и ее любви к войне, о роковой тушенке, которая разнесла райотдел полиции в ОРЛО, а также о том, почему он извинился перед российским артистом Максимом Галкиным и по ком звонят колокола Москвы.

"Путин уже мертв. Его идеи и мечты приговорены, а все остальное сделают ВСУ", – сказал Невзоров.

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о Первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.