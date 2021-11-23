Роль Зеленского и Ермака в "вагнергейте", Путин, Гиркин. Интервью Гордона с главным расследователем Bellingcat Грозевым. Трансляция

Полуторачасовое интервью записали по Skype.

Во время интервью Грозев говорил об украинской спецоперации по задержанию вагнеровцев, о том, кто виновен в ее провале и какова роль президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака в этом, о том, когда впервые увидел президента РФ Владимира Путина и каким образом он покинет власть, о катастрофе малайзийского самолета в небе над Донбассом и почему Владимир Цемах был важным свидетелем по этому делу, о том, когда Украина вернет оккупированные территории, Донбасс и Крым, сотрудничает ли Bellingcat с иностранными разведками, об отравлении Алексея Навального и других российских оппозиционеров, а также об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, съемках фильма, который точно получит "Оскар", и своей безопасности.

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии.

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине.

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, о причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии.