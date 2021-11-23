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Роль Зеленского и Ермака в "вагнергейте", Путин, Гиркин. Интервью Гордона с главным расследователем Bellingcat Грозевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с болгарским журналистом, медиаменеджером, главным расследователем международной исследовательской организации Bellingcat, автором расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Христо Грозевым.

Полуторачасовое интервью записали по Skype. 

Во время интервью Грозев говорил об украинской спецоперации по задержанию вагнеровцев, о том, кто виновен в ее провале и какова роль президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака в этом, о том, когда впервые увидел президента РФ Владимира Путина и каким образом он покинет власть, о катастрофе малайзийского самолета в небе над Донбассом и почему Владимир Цемах был важным свидетелем по этому делу, о том, когда Украина вернет оккупированные территории, Донбасс и Крым, сотрудничает ли Bellingcat с иностранными разведками, об отравлении Алексея Навального и других российских оппозиционеров, а также об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, съемках фильма, который точно получит "Оскар", и своей безопасности. 

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, о причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Алексей Навальный, Игорь Гиркин, MH17, Владимир Зеленский, война в Украине, Вагнер, Bellingcat, война на Донбассе, Владимир Цемах, Андрей Ермак, Христо Грозев
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