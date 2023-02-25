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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Счет Буданова, откровения Зеленского, вторжение в Молдову, план Китая, захват Киева, Путин. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • годовщине полномасштабной войны России против Украины;
  • посвященной году войны пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского; 
  • прогнозах окончания войны руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова; 
  • "мирном плане" Китая;
  • угрозе переворота и военных действий в Молдове;
  • речи президента РФ Владимира Путина и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Китай, война, разведка, вторжение, Владимир Зеленский, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Кирилл Буданов
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