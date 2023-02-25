Счет Буданова, откровения Зеленского, вторжение в Молдову, план Китая, захват Киева, Путин. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

годовщине полномасштабной войны России против Украины;

посвященной году войны пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского;

прогнозах окончания войны руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова;

"мирном плане" Китая;

угрозе переворота и военных действий в Молдове;

речи президента РФ Владимира Путина и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.