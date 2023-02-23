Яценюк: На Западе отношение к Путину уже саркастическое. Недоцарь не просто голый, миф Путина полностью разрушен

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Вы посмотрите на Мюнхен: издеваться стали над Путиным... Не просто обвинение его в военных преступлениях… но есть и отношение… А отношение уже саркастическое, что недоцарь не просто голый, а недоцарь фактически потерял… миф Путина [полностью] разрушен. Поэтому эти потери – это очень серьезные потери для России", – подчеркнул Яценюк.
Но эти потери, продолжил политик, "даются высокой ценой для Украины".
"Каждый украинский военный, каждая семья украинского военного, каждый погибший на фронте, каждый раненый – это настоящие украинские и мировые герои. Это новые герои нового столетия мирового масштаба, – отметил Яценюк. – Я хочу ко всем обратиться: если бы не наша армия, не наши военные… и не вся украинская нация, которая помогает фронту, мир был бы совсем иным. Мир даже не мог бы осознать последствия для себя… проигрыша Украины".
По словам экс-премьера, 2023-й – "определяющий, исторический год", но "еще впереди много очень тяжелой работы".
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".