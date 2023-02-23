Яценюк: На Западе отношение к Путину уже саркастическое. Недоцарь не просто голый, миф Путина полностью разрушен

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вы посмотрите на Мюнхен: издеваться стали над Путиным... Не просто обвинение его в военных преступлениях… но есть и отношение… А отношение уже саркастическое, что недоцарь не просто голый, а недоцарь фактически потерял… миф Путина [полностью] разрушен. Поэтому эти потери – это очень серьезные потери для России", – подчеркнул Яценюк.

Но эти потери, продолжил политик, "даются высокой ценой для Украины".

"Каждый украинский военный, каждая семья украинского военного, каждый погибший на фронте, каждый раненый – это настоящие украинские и мировые герои. Это новые герои нового столетия мирового масштаба, – отметил Яценюк. – Я хочу ко всем обратиться: если бы не наша армия, не наши военные… и не вся украинская нация, которая помогает фронту, мир был бы совсем иным. Мир даже не мог бы осознать последствия для себя… проигрыша Украины".

По словам экс-премьера, 2023-й – "определяющий, исторический год", но "еще впереди много очень тяжелой работы".

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