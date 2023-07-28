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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Член Пригожина, Шойгу у Кима, поступок Харлан, Путин в Африке, Кухар вместо Ткаченко. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Бацман и Шустер обсуждали главные события недели, в том числе:

  • мужественный поступок украинской спортсменки Ольги Харлан на международных соревнованиях;
  • отставку министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко после критики президента Украины Владимира Зеленского и предложения возглавить ведомство балерине Екатерине Кухар; 
  • встречу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с африканскими друзьями в Санкт-Петербурге;
  • визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею и его переговоры с Ким Чен Ыном;
  • расследование The Insider о сексуальных предпочтениях Евгения Пригожина – собственника российской частной военной компании "Вагнер", которую признали международной преступной организацией;
  • и другие новости недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976-м окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина".  

Бацман и Шустер с сентября 2022 года еженедельно по пятницам записывают стримы.

Теги: Савик Шустер, Алеся Бацман
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