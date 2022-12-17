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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Снимет ли Зеленский Залужного, Россия горит, наступление на Киев, Путин едет к Лукашенко. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил об интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного британскому изданию The Economist, есть ли конфликт между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, о предстоящей поездке президента РФ Владимира Путина к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, ожидаемых поставках зенитных ракетных комплексов Patriot от США, откуда Россия будет отступать в ближайшее время.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Александр Лукашенко, война, трансляция, наступление, война России против Украины, ракета, интервью
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