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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Тимошенко на пляже, Тищенко в Таиланде, обыски у Байдена, "конь" Орбан, чудовище Повалий. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • поставках западного вооружения и том, почему канцлер Германии Олаф Шольц так упирался поставкам танков Leopard в Украину;
  • информации западных журналистов о планах России по новому наступлению: "У них нет для этого сил, но других вариантов у Путина тоже нет";
  • обысках у президента США Джо Байдена;
  • том, можно ли изменить политическое руководство России;
  • вероятности создания трибунала по военным преступления России в Украине;
  • заявлениях премьер-министра Венгрии по Украине и том, почему Виктор Орбан – это "троянский конь России в ЕС и НАТО";
  • нардепах Николае Тищенко в Таиланде и Юлии Тимошенко в ОАЭ: "Как потом смотреть в глаза людям".

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Юлия Тимошенко, Россия, Владимир Путин, США, Германия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, Джо Байден, ОАЭ, Венгрия, Виктор Орбан, вооружение, трансляция, интервью, ЕС, Олаф Шольц
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