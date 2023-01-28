Тимошенко на пляже, Тищенко в Таиланде, обыски у Байдена, "конь" Орбан, чудовище Повалий. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

поставках западного вооружения и том, почему канцлер Германии Олаф Шольц так упирался поставкам танков Leopard в Украину;

информации западных журналистов о планах России по новому наступлению: "У них нет для этого сил, но других вариантов у Путина тоже нет";

обысках у президента США Джо Байдена;

том, можно ли изменить политическое руководство России;

вероятности создания трибунала по военным преступления России в Украине;

заявлениях премьер-министра Венгрии по Украине и том, почему Виктор Орбан – это "троянский конь России в ЕС и НАТО";

нардепах Николае Тищенко в Таиланде и Юлии Тимошенко в ОАЭ: "Как потом смотреть в глаза людям".

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.