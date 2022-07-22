Вторжение России в Казахстан, Токаев, Назарбаев, Путин, "россияне – рабы". Интервью Гордона с казахстанским бизнесменом Шураевым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шураев говорил о январских протестах в Казахстане, о том, как предыдущего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили в Казахстане власти, о российской пропаганде и "ватниках" в Казахстане, о том, как казахстанцы относятся к войне России против Украины, о том, чем, по его мнению, закончится война и как закончит президент РФ Владимир Путин, а также об отношениях Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, возможной агрессии РФ против Казахстана и Китае.

Шураев родился в 1970 году в Казахстане. Окончил Кокчетавский педагогический институт (сейчас – Кокшетауский государственный университет), получив специальность "учитель русского языка", и Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В конце 1980-х пришел в журналистику. Работал корреспондентом, редактором на региональном телевидении в Кокшетау, в 1999–2004 годах возглавлял там областную государственную телерадиокомпанию.

В 2004–2006 годах Шураев был директором центрального бюро информационного агентства "Хабар", в 2006–2007 годах работал в администрации президента Казахстана, затем до 2014 года – генеральным директором казахстанского телеканала КТК. Шураев – член Конгресса журналистов Казахстана, член общественного совета по информационной политике при президенте Казахстана.

В 2011–2019 годах Шураев был президентом ассоциации национальной спортивной борьбы Qazaq Kuresi, является основателем турнира по казахской борьбе "Қазақстан Барысы".

В последние годы Шураев занимается курортным бизнесом и развивает свой YouTube-канал, где комментирует текущие события в Казахстане и мире.