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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Вторжение России в Казахстан, Токаев, Назарбаев, Путин, "россияне – рабы". Интервью Гордона с казахстанским бизнесменом Шураевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с казахстанским общественным деятелем, бизнесменом, медиаменеджером, в прошлом – журналистом Арманом Шураевым.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шураев говорил о январских протестах в Казахстане, о том, как предыдущего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили в Казахстане власти, о российской пропаганде и "ватниках" в Казахстане, о том, как казахстанцы относятся к войне России против Украины, о том, чем, по его мнению, закончится война и как закончит президент РФ Владимир Путин, а также об отношениях Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, возможной агрессии РФ против Казахстана и Китае.

Шураев родился в 1970 году в Казахстане. Окончил Кокчетавский педагогический институт (сейчас – Кокшетауский государственный университет), получив специальность "учитель русского языка", и Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В конце 1980-х пришел в журналистику. Работал корреспондентом, редактором на региональном телевидении в Кокшетау, в 1999–2004 годах возглавлял там областную государственную телерадиокомпанию.

В 20042006 годах Шураев был директором центрального бюро информационного агентства "Хабар", в 2006–2007 годах работал в администрации президента Казахстана, затем до 2014 года  генеральным директором казахстанского телеканала КТК. Шураев – член Конгресса журналистов Казахстана, член общественного совета по информационной политике при президенте Казахстана.

В 20112019 годах Шураев был президентом ассоциации национальной спортивной борьбы Qazaq Kuresi, является основателем турнира по казахской борьбе "Қазақстан Барысы".

В последние годы Шураев занимается курортным бизнесом и развивает свой YouTube-канал, где комментирует текущие события в Казахстане и мире.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Казахстан, российская пропаганда, Нурсултан Назарбаев, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022, Арман Шураев
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