Взрывы в России, "покушение" на Соловьева, оленевод Шойгу. Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью было посвящено войне России против Украины. Петрулевич, в частности, говорил о том, как Украина была готова к войне, о состоянии российской и украинской армий, о преступлениях российских военнослужащих в Украине, о том, почему на месте руководства Украины написал бы благодарственные письма ряду российских чиновников, в частности министру обороны Сергею Шойгу, о том, как война сплотила украинцев, о взрывах складов и нефтебаз в России, о якобы подготовке покушения на российского пропагандиста Владимира Соловьева и "визитке Яроша", о том, что некоторые европейские страны, которые участвовали в мирных переговорах, в это же время поставляли оружие России в обход санкций, а также о том, как долго продлится война и кто в ней победит.

"В первые дни войны всем желающим раздавали оружие, потому что была опасность захвата Киева. Народ, получив оружие, не пошел свергать [власть], а пошел защищать. А тепер представьте, что [президент РФ Владимир] Путин примет решение на Красной площади выдать москвичам оружие... Примет он такое решение? Не примет. Или, хороший пример, пусть [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко вооружит сейчас белорусский народ", – сказал Петрулевич.

Петрулевич родился в Донецке. В середине 1980-х работал в КГБ, служил в Чечне. После распада СССР вернулся в Украину. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.