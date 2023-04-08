Зеленский, Шарий, падение рубля, побег охранника Путина, наступление ВСУ. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили:

о резонансной прослушке бывшего начальника Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича с кремлевскими агентами накануне полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России;

о готовящемся масштабном контрнаступлении ВСУ;

о бывшем сотруднике личной охраны президента страны-агрессора РФ Глебе Каракулове, который вместе с семьей сбежал за границу и дал интервью о жизни Владимира Путина вне видеокамер;

о президенте Украины Владимире Зеленском и прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие;

о резком падении курса рубля и о том, насколько сильно это ударит по экономике РФ.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.