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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский, Шарий, падение рубля, побег охранника Путина, наступление ВСУ. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили:

  • о резонансной прослушке бывшего начальника Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича с кремлевскими агентами накануне полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России;
  • о готовящемся масштабном контрнаступлении ВСУ; 
  • о бывшем сотруднике личной охраны президента страны-агрессора РФ Глебе Каракулове, который вместе с семьей сбежал за границу и дал интервью о жизни Владимира Путина вне видеокамер; 
  • о президенте Украины Владимире Зеленском и прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие;
  • о резком падении курса рубля и о том, насколько сильно это ударит по экономике РФ.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, СБУ, Арсений Яценюк, Украина, Кремль, ФСБ, побег, ФСО, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, трансляция, ВСУ, иностранные агенты, президент, прослушка, охрана
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