Зеленский у Байдена, Путин у Лукашенко, Медведев у Си, Сталин в Мавзолее, план Шойгу. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

визите президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговорах с американским президентом Джо Байденом;

новом пакете американской помощи и поставках батареи зенитных ракетных комплексов Patriot;

поездке президента РФ Владимира Путина к белорусскому диктатору Александру Лукашенко;

встрече замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином;

том, займет ли Лукашенко место Путина в Кремле;

новом этапе войны России против Украины и планах министра обороны РФ Сергея Шойгу;

ранении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Донецкой области и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.