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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский у Байдена, Путин у Лукашенко, Медведев у Си, Сталин в Мавзолее, план Шойгу. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • визите президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговорах с американским президентом Джо Байденом;
  • новом пакете американской помощи и поставках батареи зенитных ракетных комплексов Patriot;
  • поездке президента РФ Владимира Путина к белорусскому диктатору Александру Лукашенко;
  • встрече замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином;
  • том, займет ли Лукашенко место Путина в Кремле;
  • новом этапе войны России против Украины и планах министра обороны РФ Сергея Шойгу;
  • ранении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Донецкой области и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

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