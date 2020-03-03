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Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы iPhone

Корпорацию Apple обвиняют в том, что она умышленно замедляла работу старых моделей iPhone, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке новых смартфонов.

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Apple намерена выплатить компенсацию владельцам iPhone
Apple намерена выплатить компенсацию владельцам iPhone
Фото: EPA

Американская компания Apple согласилась выплатить до $500 млн для урегулирования судебного спора об умышленном замедлении работы старых моделей iPhone. Как сообщает Reuters, предварительное предложение корпорации было озвучено 28 февраля.

Предполагается, что истцы – владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE в США – смогут получить $25 за каждый смартфон. Общая сумма компенсации составит не менее $310 млн.

Владельцы телефонов считают, что компания при разработке обновлений операционной системы iOS умышленно замедляла старые модели, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке новых версий. Apple сначала отрицала обвинения, но позже признала, что встраивала специальный код в обновления, чтобы “компенсировать износ батареи”.

Сделку должен утвердить судья окружного суда Северного округа Калифорнии. Адвокаты истцов считают предложение компании “справедливым и адекватным”.

Теги: США, Apple, iPhone, Калифорния, iOS, компенсация
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