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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Мы не признали и никогда не признаем незаконную и аморальную аннексию Крыма – замгенсека НАТО

Для НАТО "важна свобода навигации и морского сообщения" в Черном и Азовском морях, отметил Джоанэ
Для НАТО "важна свобода навигации и морского сообщения" в Черном и Азовском морях, отметил Джоанэ
Фото: nato.int

Североатлантический альянс никогда не признает незаконную оккупацию РФ украинского Крыма. Об этом в интервью "Радио Свобода", опубликованном 23 ноября, отметил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Во время беседы с Джоанэ сотрудник СМИ отметил, что Россия после аннексии украинского полуострова в 2014 году претендует на территориальные воды Крыма. Он спросил у замгенсека Альянса, как это влияет на стратегию НАТО в Черном море.

"Мы не признали и никогда не признаем незаконную и аморальную аннексию Крыма", – ответил Джоанэ.

Он напомнил, что "задолго до того, как НАТО начал расширяться после падения коммунизма, Запад не признавал нелегальной аннексии Балтийских государств советской Россией". Так что это "стандартная политика" для Альянса, добавил Джоанэ.

Именно поэтому, по его словам, для НАТО "столь важна свобода навигации и морского сообщения в Черном, а также в Азовском морях".

Говоря о присутствии кораблей НАТО в Черном море, Джоанэ подчеркнул, что Альянс "полностью соблюдает международное право и международные нормы безопасного и свободного прохода судов в международных водах".

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

По данным организации "Американский проект безопасности" (ASP), которая публикует информацию об изменении характера нацбезопасности, за 2021 год в мире произошел 21 крупный инцидент с участием российских военных, из них пять – зафиксированы в Черном море.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, оккупация, аннексия, международное право, безопасность, интервью, корабли, войска, Мирча Джоанэ
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