Наливайченко заявил, что в Украине нужно запретить сериалы с российским актером Добронравовым

Актеры, которые поддерживали российскую агрессию, выступали против территориальной целостности Украины, должны быть "забанены" в Украине, сказал Наличайченко Фото: nalyvaichenko.org

"Что касается уже непосредственно серьезных решений, в соответствии с законом, то давно должно быть решение и СНБО, и СБУ о запрете использования и реализации на нашей территории любого видеопродукта с участием этого гражданина Российской Федерации", – сказал Наливайченко.

Депутат отметил, что запрет на сериалы с участием Добронравова еще не наложили потому, что глава СБУ, секретарь СНБО и все члены СНБО "не выполняют свою работу".

По мнению Наливайченко, актеры, которые поддерживали российскую агрессию, выступали против территориальной целостности Украины, должны быть "забанены в культурном и ментальном понимании" в Украине.