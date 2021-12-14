Наливайченко заявил, что в Украине нужно запретить сериалы с российским актером Добронравовым

"Что касается уже непосредственно серьезных решений, в соответствии с законом, то давно должно быть решение и СНБО, и СБУ о запрете использования и реализации на нашей территории любого видеопродукта с участием этого гражданина Российской Федерации", – сказал Наливайченко.
Депутат отметил, что запрет на сериалы с участием Добронравова еще не наложили потому, что глава СБУ, секретарь СНБО и все члены СНБО "не выполняют свою работу".
По мнению Наливайченко, актеры, которые поддерживали российскую агрессию, выступали против территориальной целостности Украины, должны быть "забанены в культурном и ментальном понимании" в Украине.
22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что "Крым должен был вернуться в состав России". 28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".
Основатель "Студии "Квартал 95", продюсер "Сватов" Зеленский заявил, что, по его мнению, сериал на украинском телевидении тоже запретят. "Сначала поборите кумовство, а потом будете бороться со "Сватами", – обратился он к СБУ.
Зеленский сказал, что, если Добронравов нарушил украинские законы, "он обязан сюда не въезжать". "Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, извините меня, никакой нет... Если задача – просто забрать этот сериал у людей, вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", – заявил он.
В СБУ ответили Зеленскому, что у спецслужбы нет полномочий запрещать сериалы, поскольку "это исключительно компетенция Минкульта".
10 января 2018 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов".
27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".
10 апреля Добронравов выступил со спектаклем "Ловушка для мужа" в оккупированном Россией Севастополе, сообщал сайт "Крым.Реалии".
В мае 2019 года апелляционный суд оставил в силе снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину Добронравову. Минкульт Украины исключил Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ сняла запрет Добронравову на въезд в Украину.
В интервью каналу ICTV, которое вышло 18 октября 2021 года, президент Зеленский сказал, что применять одинаковые санкции в отношении художественных фильмов с участием российских артистов нельзя, каждый кейс надо рассматривать отдельно. Он также подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до некорректных высказываний Добронравова.