Прокурор Крыма объяснил, какой переходный период понадобится после деоккупации украинского полуострова

Нужен ли Крыму переходный период, у него спросила журналистка.
"Да, конечно. Россияне, когда захватили Крым, сделали переходный период до осени – полгода, использовали всех наших коллаборантов, чтобы они помогли им перейти с украинских "рельсов" на российские, а затем, назначив нужных судей, прокуроров, работников СБУ, полиции – с другими попрощались", – ответил Поночовный.
По его словам, "были предложения пять лет" переходного периода.
"На мой взгляд, это очень долго. Года, максимум, хватит", – заявил прокурор АРК.
Он отметил, что Украине нужно усовершенствовать законодательство, которое касается Крыма.
"Я всегда говорил: по Крыму нормативная база у нас должна быть готовой уже, потому что, когда полуостров будет освобожден, не будет времени на то, чтобы менять законодательство. Вещи собрали, приехали и начали работать", – подчеркнул Поночовный.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.