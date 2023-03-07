Прокурор Крыма объяснил, какой переходный период понадобится после деоккупации украинского полуострова

Поночовный отметил, что были предложения о пяти годах переходного периода для АРК Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Нужен ли Крыму переходный период, у него спросила журналистка.

"Да, конечно. Россияне, когда захватили Крым, сделали переходный период до осени – полгода, использовали всех наших коллаборантов, чтобы они помогли им перейти с украинских "рельсов" на российские, а затем, назначив нужных судей, прокуроров, работников СБУ, полиции – с другими попрощались", – ответил Поночовный.

По его словам, "были предложения пять лет" переходного периода.

"На мой взгляд, это очень долго. Года, максимум, хватит", – заявил прокурор АРК.

Он отметил, что Украине нужно усовершенствовать законодательство, которое касается Крыма.

"Я всегда говорил: по Крыму нормативная база у нас должна быть готовой уже, потому что, когда полуостров будет освобожден, не будет времени на то, чтобы менять законодательство. Вещи собрали, приехали и начали работать", – подчеркнул Поночовный.